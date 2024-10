Empresários da Parreira vão “morrer na praia”

Os sócios da Associação de Desenvolvimento Industrial da Parreira (ADIP) são notícia há pouco mais de um ano quando saíram da tranquilidade da aldeia e começaram a protestar perante os autarcas da Chamusca contra a falta de colaboração e interesse do presidente da câmara em dinamizar a freguesia. O problema é que saíram do sofá tarde demais e deixaram-se levar pelas falinhas mansas de Paulo Queimado, que foi adiando as soluções. Agora avisaram o presidente que já não aceitam reunir mais e que põem em hipótese vender o loteamento onde é suposto nascer uma grande zona industrial. Paulo Queimado, à sua boa maneira, ainda respondeu com ironia que, caso vendam, vão ter de ressarcir o município dos investimentos realizados. Este é mais um péssimo exemplo da gestão autárquica do presidente da Câmara da Chamusca que vai sair do poleiro com mais telhados de vidro do que obra feita.