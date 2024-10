Social-democrata de Santarém arma-se com cenouras para combater socialista de Almeirim

As cenouras bebés podem ter aberto as hostilidades entre Almeirim e Santarém, com os exércitos dos generais do PS e do PSD de ambos os concelhos a digladiarem-se numa guerra que está em vias de rebentar com o aproximar das autárquicas de 2025.

As cenouras bebés podem ter aberto as hostilidades entre Almeirim e Santarém, com os exércitos dos generais do PS e do PSD de ambos os concelhos a digladiarem-se numa guerra que está em vias de rebentar com o aproximar das autárquicas de 2025. Pedro Ribeiro continua a ser apontado como o candidato socialista à câmara da capital de distrito, com vários responsáveis do partido a garantirem esse cenário, apesar do ainda presidente de Almeirim dizer que não. Enquanto não avança para a batalha, o seu adversário João Leite está a armar-se de capacidades para que o PSD não perca a autarquia escalabitana e até já tem um grupo no WhatsApp para divulgar informações, tal como já tinha o seu rival da outra margem do Tejo. A guerra ainda não começou, mas no caso da saída da fábrica das cenouras bebés de Almeirim para Santarém, porque não se conseguiu resolver o problema da captação de água, João Leite já deu o primeiro tiro.