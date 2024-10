A triste sina de Assentiz

Há mais de dois anos que a freguesia de Assentiz sofre com o problema da falta de médicos e parece que as coisas vão de mal a pior.

Há mais de dois anos que a freguesia de Assentiz sofre com o problema da falta de médicos e parece que as coisas vão de mal a pior. Depois de já ter acontecido em 2023, nas últimas semanas houve mais uma médica que desapareceu do mapa sem dar qualquer justificação deixando a população entregue à sua sorte. O presidente da junta, Leonel Santos, desabafou na última assembleia municipal, pedindo que o executivo de Torres Novas ponha fim ao problema e recebeu do presidente da câmara palavras solidárias, embora sem promessas de soluções. As autarquias locais podem e devem ser responsabilizadas pelos fracassos que acontecem nos seus territórios, mas pouco há a fazer quando um profissional, que ainda por cima estava a receber apoios, desaparece sem deixar rasto. As nossas instituições estão cada vez mais entregues aos bichos.