O alegado fascista e o suposto aprendiz de ditador

O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), decidiu, de forma unilateral, cancelar a transmissão online da última reunião camarária. O motivo foi a camisola usada pelo vereador Luís Forinho, eleito pelo Chega e agora independente, alusiva ao grupo ultranacionalista 1143. O presidente do município acusou Luís Forinho de promover ideais racistas, neonazis e fascistas. A decisão foi contestada pelos vereadores da oposição que consideraram um acto de censura por parte do presidente socialista. Já Luís Forinho acusou Jorge Faria de ser um aprendiz de ditador, entre outros mimos. Está o baile armado na Câmara do Entroncamento. E não tendo ainda chegado ao ponto das cabeças de porco em reuniões do executivo, é já hoje uma boa amostra do nosso poder local no seu melhor....