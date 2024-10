Teste à resiliência!

Na última semana, o município de Arruda dos Vinhos distinguiu num jantar mais de uma dezena de empresários que viram os seus negócios reconhecidos com o estatuto PME Líder no concelho.

Na última semana, o município de Arruda dos Vinhos distinguiu num jantar mais de uma dezena de empresários que viram os seus negócios reconhecidos com o estatuto PME Líder no concelho. Antes que os convidados se pudessem atirar à comidinha, no entanto, tiveram de ouvir uma palestra de Miguel Castro Neto, da Nova Information Management School, sobre as potencialidades da inteligência artificial. Se dúvidas houvesse que os empresários são gente de garra e de grande resiliência, basta ver como toda a gente aguentou estoicamente uma conversa de quase meia hora perante o cheirinho delicioso da comida na mesa….