O buraco rosa e o dedo comunista

Na última reunião pública da Câmara de Vila Franca de Xira foi apresentado o ponto de situação das contas do município nos primeiros meses do ano e os autarcas da oposição mostraram-se muito preocupados com o rumo que as coisas estão a tomar. O vereador Nuno Libório, da CDU, que numa reunião anterior já havia usado a expressão “doutor não meta já o dedo”, disse que se nada for feito a situação será deveras preocupante no futuro. Na resposta, o presidente Fernando Paulo Ferreira (PS) disse ter gostado de ver o rival político a exaltar-se e a levantar o dedo, considerando que um défice a meio do ano de 795 mil euros num orçamento de 160 milhões é um buraco onde não cabe dedo nenhum. “Estamos longe dessa catástrofe. O buraco negro que pintou está bem cor de rosa e não cabe lá o seu dedinho”, brincou. O Cavaleiro Andante esboçou um sorriso e só espera que no fim de tudo isto o dedo no buraco não venha a ser sentido por quem trabalha todos os dias e paga os seus impostos....