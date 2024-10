O governador veio à província

O governador do Banco de Portugal veio a Alcanena dar uma aula a estudantes locais e o local escolhido para vender o seu peixe foi o mercado municipal.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O governador do Banco de Portugal veio a Alcanena dar uma aula a estudantes locais e o local escolhido para vender o seu peixe foi o mercado municipal. Como a vinda de tão eminente personalidade à província constitui acontecimento comparável à chegada do primeiro homem à Lua, o Banco de Portugal tratou de avisar a comunicação social de tão impactante digressão. E, na sua magnanimidade, informou os repórteres que lhes concedia uns minutinhos com tão ilustre figura, antes e depois da dita aula, para “captura de imagens” e registar declarações. Assistir à aula é que não podia ser, não fosse a ofegante classe jornalística perturbar a douta palestra. O Cavaleiro Andante não deu para esse peditório porque tinham mais que fazer, mas não podia deixar de prestar este singelo tributo ao provincianismo militante das nossas elites....