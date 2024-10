Abandonar reuniões de câmara em Azambuja é uma tradição

Depois dos vereadores do PSD no executivo de Azambuja, Rui Corça e José Paulo Pereira, terem abandonado uma sessão camarária de Julho deste ano p foi a vez de Inês Louro

Depois dos vereadores do PSD no executivo de Azambuja, Rui Corça e José Paulo Pereira, terem abandonado uma sessão camarária de Julho deste ano por considerarem a atitude do vice-presidente prepotente, foi a vez de Inês Louro, vereadora eleita pelo Chega, sair a meio por não ter gostado da forma como o presidente falou. A autarca sentiu-se atacada pelas palavras de Silvino Lúcio, que a considerou “muito excitada”. Inês Louro está no direito de se sentir ofendida, mas abandonar uma reunião de câmara por causa disso não vai mudar o que já está feito nem prevenir que volte a acontecer, como já foi provado. Para ser oposição num município é preciso ter as costas largas e poder de encaixe e saber aproveitar os deslizes e aselhices das maiorias para conquistar pontos. Precisamente o oposto do que está a ser feito em Azambuja!! .