Prontos para entrar em campo

O município de Arruda dos Vinhos promoveu no final de Setembro a sétima edição dos jogos do concelho.

O município de Arruda dos Vinhos promoveu no final de Setembro a sétima edição dos jogos do concelho, um evento onde centenas de atletas de todas as idades e de várias modalidades competiram mostrando o seu trabalho e jogo de equipa. Em vários momentos o presidente e o vice-presidente da câmara, Carlos Alves e Paulo Pinto, entraram em campo para saudar os atletas e ao mesmo tempo provar que estão prontos para várias disputas. Incluindo, claro, as eleitorais que estão já ao virar da esquina e é melhor começar a afinar a pontaria....