Senhora vereadora ainda não esgotou o seu tempo

Na semana em que a tempestade Kirk assolou Portugal, a Câmara de Benavente foi atingida por uma nortada súbita que fez cair os pelouros ao eleito do Partido Socialista.

Quem se mantém firme e hirta como uma barra de ferro é a vereadora independente Milena Castro. Ocorram, ou não, fenómenos meteorológicos extremos, sismos e outras partidas da Natureza, a eleita, que representou o Chega e depois desvinculou-se do partido, continua no executivo mesmo que ninguém se aperceba da sua presença. É que, independentemente do que acontece no concelho de Benavente, ninguém consegue ouvir a sua voz, saber a sua opinião sobre determinada matéria ou sequer se alguma coisa da vida diária do concelho, que a elegeu, a impressiona pela positiva ou negativa. A senhora é um ‘túmulo’….