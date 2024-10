VFX Capital do Móvel

Na última semana, o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), foi capa numa revista do Expresso onde se lia que Vila Franca de Xira se posicionava para ser a capital da logística em Portugal. Na resposta, em reunião de câmara, o vereador David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), lamentou que essa distinção não seja orgulho para ninguém. “Ainda se fôssemos capital da qualidade de vida, da juventude, da inovação. Assim, no fundo, somos o concelho despensa. O que ninguém quer arruma aqui e nós estamos contentes com isso”, criticou. Depois, lembrou a quantidade de lixos e monos espalhados pelo concelho, incluindo cómodas, camas, mesas e cadeiras em quantidade que esperam semanas por serem recolhidos das ruas. O suficiente, brincou, para o concelho poder aspirar ao título de capital do móvel. Se a moda pega, Paços de Ferreira que se ponha a pau....