De pequenino é que se aprende

Nas últimas semanas andou a ser partilhada nas redes sociais uma fotografia do estado em que se encontra a antiga escolinha de trânsito na vila de Arruda dos Vinhos. Muita gente se indignou com o estado em que se encontra e com o mato por cortar no seu interior. O Cavaleiro Andante, que passa a vida a circular nas estradas da região, sabe quanto custa andar sempre a desviar dos buracos, das valetas mal cuidadas e das ervas que crescem sem controlo nas bermas. Em boa verdade, se é para treinar estes dotes evasivos ao volante, mais vale que seja logo desde pequenino!.