O vereador do Chega na Câmara de Santarém, Pedro Frazão, renunciou ao mandato - ele que tanto criticou os eleitos do PSD no mesmo executivo que deixaram o mandato a meio - e na mensagem de despedida puxou ao sentimento. O também deputado do Chega por Santarém justificou o abandono com “questões do superior interesse de Portugal e a bem da nação”, garantindo que parte “com a consciência tranquila e com um santo orgulho por tudo o consegui entregar nesta missão”. Em Salvaterra de Magos, a vereadora do Chega, Helena Salema Lino, também renunciou ao mandato, tal como um eleito da assembleia municipal, e o comunicado do partido foi igualmente bastante expressivo, terminando com um sonoro “Deus, Pátria e Família”. O Cavaleiro Andante leu com atenção as duas mensagens e, vá lá saber-se porquê, sentiu-se teletransportado para os tempos da televisão a preto e branco só com dois canais, em que havia um programa chamado Conversa em Família....