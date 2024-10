Está escolhido o slogan de campanha

O mau estado de estradas no concelho de Torres Novas foi o assunto dominante no período de intervenção do público na última reunião do executivo camarário.

O mau estado de estradas no concelho de Torres Novas foi o assunto dominante no período de intervenção do público na última reunião do executivo camarário e deu azo àquele que poderá ser o próximo slogan de campanha do Partido Socialista nas autárquicas de 2025: “Queremos fazer chegar o alcatrão a todos os torrejanos”. O seu autor foi o vice-presidente, Luís Silva, que quem sabe até será o cabeça-de-lista do PS. Mas, para que não haja falsas promessas, o mesmo advertiu que não vão “satisfazer todos ao mesmo tempo”. Promessas, há que saber fazê-las e o Luís sabe, ai sabe, sabe! .