Melga sunset

O programa Descentralidades, promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, levou até aos bairros e comunidades das duas localidades meia centena de eventos para todos os gostos, entre Abril e Outubro deste ano. E chegou ao fim no último sábado, provando que o programa cultural e desportivo foi mesmo aberto a todos, permitindo que muitas melgas tenham invadido o espaço e também elas aproveitado para se divertir. O Cavaleiro Andante percebe: se havia gin tónico e cerveja no bar para os humanos, porque motivo as melgas não poderiam também molhar o bico?.