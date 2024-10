Lá se foi o jantar à conta do Orçamento

Em tom bem humorado, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco (PSD), deixou um desafio ao presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), durante os discursos da praxe na inauguração de mais um Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém. O político e advogado nortenho sugeriu ao autarca escalabitano que convidasse os responsáveis políticos do país para se sentarem à mesa durante o festival e que, entre comes e bebes que são sempre bons conselheiros, tentassem negociar um consenso sobre o Orçamento de Estado. Curiosamente, mais ou menos à mesma hora, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, anunciava a abstenção dos socialistas na votação do Orçamento e consequente viabilização da proposta do Governo PSD/CDS. E assim lá se terá evitado mais uma jantarada à conta do Orçamento....