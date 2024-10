Ricardo e Heitor na desportiva

Ricardo Gonçalves suspendeu o mandato de presidente da Câmara de Santarém há mês e meio e foi o seu sucessor no cargo, João Teixeira Leite, quem fez as honras da casa na inauguração de mais uma edição do Festival Nacional de Gastronomia. Ricardo Gonçalves, agora presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, entrou discreto no certame e assim permaneceu durante a cerimónia inaugural, sempre longe das objectivas. O Cavaleiro Andante lá o conseguiu apanhar para a fotografia, longe da comitiva oficial, acompanhado pelo presidente da Câmara do Cartaxo e mestre de karaté, João Heitor, talvez a porem a conversa em dia sobre essa arte marcial que é a política, em vésperas de mais um congresso do PSD....