Torricado é como um homem quiser

O município de Vila Franca de Xira apresentou ao público no sábado, 19 de Outubro, a campanha gastronómica de Novembro no mercado de Vialonga. Os mais distraídos, ao ver que o prato apresentado foi um torricado de coelho – ao invés do tradicional torricado de bacalhau – poderão ter ficado desorientados. Mas o Cavaleiro Andante achou a escolha normal. Afinal de contas, quem somos nós para decidir ou censurar um coelho que se identifica como bacalhau? Cada um tem a liberdade de ser o que quiser, desde que mate a fome....