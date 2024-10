Um político à altura dos acontecimentos

O Cavaleiro Andante viu pela primeira vez em acção no terreno o novo líder da distrital de Santarém do PSD, e também deputado, Ricardo Oliveira (à esquerda na foto).

O Cavaleiro Andante viu pela primeira vez em acção no terreno o novo líder da distrital de Santarém do PSD, e também deputado, Ricardo Oliveira (à esquerda na foto). Foi na inauguração do Festival Nacional de Gastronomia, em Santarém, e o mínimo que se pode dizer é que o político de Santo Estêvão esteve à altura da responsabilidade e dos acontecimentos, enfrentando com brio os desafios gastronómicos que lhe foram surgindo pela frente, fossem em pires, pratos, tábuas, malgas ou travessas. Mas atenção que não foi só ele a aproveitar para ‘encher a blusa’. É que uma jantarada à borla vem sempre a calhar e a vida custa a todos....