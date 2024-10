As indecisões no PSD de Alenquer

A política em Alenquer é animada e digna de uma telenovela a passar em horário nobre. Numa semana o ex-presidente da concelhia do PSD de Alenquer, Pedro Afonso, anuncia-se como candidato à câmara nas próximas autárquicas; na semana seguinte anuncia que desiste da candidatura, porque alegadamente a actual concelhia não é unânime no apoio mesmo que tenha o aval da distrital do PSD. Com isto tudo, se calhar Nuno Henriques, actual vereador a quem a concelhia retirou a confiança política, ainda vai ser recandidato. “Se alguém quiser uma lição de ciência política sobre tudo o que não se deve fazer, que venha a Alenquer”, disse o próprio em reunião de câmara.