Não, o Carnaval não chegou mais cedo a Rio Maior. Os vereadores da Câmara de Rio Maior Leonor Fragoso e Miguel Santos envergaram réplicas de trajes da época do Império Romano para viverem na plenitude o espírito de mais uma edição do Mercadinho Romano, evocação da ocupação romana que também deixou marcas por aquelas bandas. No fim-de-semana, o lema na cidade do desporto bem podia ser em Rio Maior sê romano, embora o ‘imperador’ Filipe Santana Dias não tenha alinhado na brincadeira ao ponto de se vestir de Júlio César….