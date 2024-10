Carne ou peixe?

O vereador da Câmara de Alenquer José Honrado aproveitou a apresentação da Quinzena Gastronómica da Codorniz, que se realizou no Mercado de Alenquer, para encher o frigorífico de peixe.

O vereador da Câmara de Alenquer José Honrado aproveitou a apresentação da Quinzena Gastronómica da Codorniz, que se realizou no Mercado de Alenquer, para encher o frigorífico de peixe. As palavras da colega vereadora Cláudia Luís, que defende que a carne de codorniz é saborosa e não é só ossos, não chegaram para convencer José Honrado, que parece preferir as espinhas aos ossos.