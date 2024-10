Não há regra sem excepção

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o brigadeiro general Duarte da Costa, visitou o serviço municipal de Protecção Civil de Vila Franca de Xira e teve uma reunião no centro de coordenação operacional municipal. O responsável elogiou Vila Franca de Xira por tudo o que tem feito na área da Protecção Civil e o Cavaleiro Andante fica feliz por saber que o responsável saiu do Ribatejo bem impressionado. Só foi pena não ter ido ver o quartel dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo, onde não há espaço para quase nada, nem sequer para guardar vários carros e as cadeiras usadas nas formações….