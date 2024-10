O que é que se passa com o Octávio?

O presidente do Instituto da Segurança Social parece ter deixado a cordialidade nos tempos em que andava em Torres Novas a fazer acções pelo PSD. Depois de ter passado por alguns cargos públicos, Octávio Félix Oliveira tem condutas estranhas como a de ter dito a um jornalista de O MIRANTE, que o contactou por causa da situação dos serviços da Segurança Social de Santarém, que estão fechados, que devia ter começado a conversa por pedir desculpa por lhe estar a ligar e dizer quem é que lhe tinha dado o número de telemóvel. Ora, para não falar de algo que cheira a uma antiga senhora, o dirigente deve andar um bocado baralhado das ideias, porque de seguida diz que já tem o número há muito tempo e é provável que muita gente o tenha, como o jornalista que já o conhece há pelo menos duas dezenas de anos. Para não comparar o doutor ao pastor do tal anúncio do “tou xim, é para mim” e porque as ovelhas não têm culpa, só resta aconselhá-lo a evitar respirar os gases dos carros em Lisboa.