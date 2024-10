Rodrigues tem mais que fazer!

O vereador do movimento P’la Nossa Terra, António Rodrigues, é possivelmente o homem mais atarefado do concelho de Torres Novas, já que é rara a reunião de câmara em que não se levanta para atender o telefone ou se vai embora mais cedo. Exemplo disso foi a última sessão pública, em que depois de ter deixado o seu lugar vazio para atender mais uma chamadinha avisou, ainda no início do período da ordem do dia, que ia votar contra um dos pontos e aprovar os restantes sem, claro, os discutir. “Tenho que me ir embora”, justificou. O Cavaleiro Andante sabe (e a fotografia assim o demonstra) que Rodrigues e o seu movimento já andam empenhados a preparar as próximas autárquicas. Resta saber se para tentarem ter eleitos a cem por cento ou apenas quando lhes apetece e não há um programa melhor… (a foto foi tirada no momento em que António Rodrigues se levantou para ir atender o telefone por isso o seu rosto aparece meio desfocado) .