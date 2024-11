Dito e feito!

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, disse na última assembleia municipal, no final de Setembro, que o polémico skate parque implantado pela autarquia em Agosto de 2023 no Campo Infante da Câmara ia ser desmantelado em breve, depois de meses e meses sem uso, já que foi encerrado por razões de segurança poucos dias após a sua inauguração. E a verdade é que as rampas e outros equipamentos levaram sumiço antes que chegasse mais uma edição do Festival Nacional de Gastronomia, que decorre na Casa do Campino, uma centena de metros ao lado. Desapareceu assim um cenário que já causou alguns amargos de boca políticos e que podia tirar o apetite a quem por estes dias visitou o festival para apreciar alguns dos pitéus da cozinha portuguesa.