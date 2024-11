O que é que para aí vem?

O vereador do PSD na Câmara de Abrantes, Vítor Moura, tem estado em destaque nas últimas reuniões camarárias, nem sempre pelas melhores razões. Após ter abandonado a reunião camarária de 1 de Outubro, Vítor Moura aproveitou a última reunião para usar os seus 10 minutos de intervenção a dirigir críticas à maioria socialista. Acusou o presidente Manuel Valamatos de ser ditador e de não ter coragem de lhe pedir desculpa por lhe ter chamado aldrabão, além de ainda ter avisado a vereadora Celeste Simão que não admitiria que lhe voltasse a fazer acusações de carácter. Após ter disparado em várias direcções, Vítor Moura esgotou os cartuchos do seu tempo de intervenção e, quando foi impedido pelo presidente de continuar, acusou Manuel Valamatos de falar o tempo que queria e de não lhe dar o mesmo tratamento, deixando o aviso de que na reunião seguinte o presidente não iria perder pela demora. Aguardam-se as cenas dos próximos capítulos desta novela trágico-cómica com cenário em Abrantes....