Paulo Queimado é embaixador de vinhos de Alpiarça

O presidente da Câmara Municipal da Chamusca esteve na última Feira Nacional da Gastronomia, em Santarém, a promover uma marca de vinhos de Alpiarça, o Minoc, no dia dedicado ao município que preside. Como Paulo Queimado tem cada vez menos coisas para mostrar que façam a diferença no seu concelho, tem que se valer do que se faz de bem nos outros para poder ser protagonista. Na edição desta semana de O MIRANTE publicamos um artigo (Pág. 23) onde damos conta que o município tem investido milhares de euros para pertencer a uma associação nacional de vinhos. No entanto, a vila tem uma adega abandonada há quase duas décadas e os campos da Chamusca perderam quase todas as vinhas. Em vez de gastar dinheiro só para inglês ver e para poder passear pelo país a provar o néctar dos deuses, não seria melhor canalizar as verbas para as associações do concelho que vivem sempre com dificuldades e que são cada vez menos? .