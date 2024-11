Venha daí um remédio milagroso

Manuela Estêvão (à esquerda na imagem) assumiu o lugar de vereadora do Chega na Câmara de Santarém, depois da renúncia ao mandato do seu colega de partido Pedro Frazão, e entrou ao ataque na sua primeira reunião camarária, realizada a 28 de Outubro. A nova autarca não esteve com paninhos quentes e criticou a governação da Câmara de Santarém, actualmente partilhada por PSD e PS, tendo sido particularmente incisiva no que toca ao estado do centro histórico da cidade, onde dirige uma farmácia há muitos anos. Encontrar remédios para acabar com a doença de que padece há muito a zona antiga da cidade é que parece ser mais difícil, mas como a eleita do Chega é uma experimentada farmacêutica pode ser que seja desta....