O Cavaleiro Andante sabe que a administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria do Tejo tem os dias contados.

Administração da ULS Lezíria do Tejo ligada à máquina

O Cavaleiro Andante sabe que a administração da Unidade Local de Saúde da Lezíria do Tejo tem os dias contados, só não se sabe até quando. Aliás, e a bem dizer, tal como todos nós. Só que, neste caso, circularam informações de que a mudança estaria para breve e, inclusivamente, aventaram-se nomes para o ar de possíveis futuros administradores, ligados ao PSD, que até à data não se confirmaram. Entretanto, o conselho de administração liderado por Tatiana Silvestre, nomeado já este ano mas ainda no tempo do Governo PS, continua ‘ligado à máquina’. E, como diz a voz popular, enquanto há vida, há esperança....