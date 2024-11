Na última semana a vila de Arruda dos Vinhos recebeu a sua popular Festa da Vinha e do Vinho, um momento em que a comunidade pôde saborear os paladares vínicos da região Oeste e conhecer algum do melhor artesanato que se faz pelo país. Na abertura do certame, entre os convidados, estava o presidente do município vizinho de Alenquer, Pedro Folgado (PS), que está a passar um final de mandato em modo ressaca, cheio de dores de cabeça, com os socialistas do concelho em pé de guerra para ver quem fica com a sua cadeira. Enquanto Pedro Folgado se prepara para sair de cena sem brilho, já o seu colega de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, tem estado num crescente de forma como poucos na região e com muitos motivos para sorrir. Perante isto, o Cavaleiro Andante compreende o copo vazio de Folgado: poderia estar a beber para esquecer....