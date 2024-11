A exibição equestre de um cavaleiro na manga do Largo do Arneiro, na Golegã, correu mal na tarde de sábado.

A exibição equestre de um cavaleiro na manga do Largo do Arneiro, na Golegã, correu mal na tarde de sábado. Ou o condutor não teve mãozinhas para a cavalgadura ou esta passou-se dos carretos e decidiu boicotar o desfile do garboso montador. A verdade é que o homem foi ao charco e a montada, já livre da bagagem, meteu prego a fundo e galopou como se não houvesse amanhã, deixando o cavaleiro apeado. Na Feira Nacional do Cavalo, onde alguma gente mais vaidosa tanto gosta de se exibir, por vezes os animais de quatro patas também dão nas vistas....