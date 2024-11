partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Mais vale tarde do que nunca

A Câmara Municipal de Alenquer inaugurou um novo espaço de convívio na Escola EB 2,3 Pêro de Alenquer, um projecto vencedor do Orçamento Participativo do ano 2018. Os três proponentes da proposta vencedora, hoje já maiores de idade, marcaram presença na inauguração de um espaço de que já não vão usufruir por causa dos atrasos na concretização da obra. Os proponentes da proposta não esmoreceram porque têm irmãos a frequentar o estabelecimento de ensino e, como reza o ditado, mais vale tarde do que nunca….