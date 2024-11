Já nem o PCP...

Na Assembleia de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, em Tomar, a eleição do novo tesoureiro da junta foi feita através de votação por braço no ar. Esta “exigência” por parte da mesa da assembleia, de maioria socialista, fez lembrar os tempos de escola, quando se tomavam decisões com votações por braço no ar; ou as eleições internas no PCP que, por sinal, até anda a discutir a implementação do voto secreto. Agora que até o PCP parece querer abdicar desse velho modelo, fica a notícia da existência de um último reduto onde resiste uma prática castradora da livre expressão de uma vontade.