Um tinto para o stress

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, foi anunciada para a cerimónia de inauguração da Feira de Todos os Santos e ExpoCartaxo, agendada para as 19h00 de 31 de Outubro, mas chegou com duas horas de atraso, vinda da Assembleia da República, onde se debateu e votou o Orçamento de Estado para 2025. Após uma hora de espera, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, iniciou a visita aos expositores, que interrompeu com a chegada da ministra para entretanto se iniciarem os discursos. E, depois, nada como um copo de tinto do Cartaxo para acalmar tanto stress....