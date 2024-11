Liderança pelo exemplo

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, pôs de lado qualquer suspeita que recai na qualidade da água da rede pública que se gasta no concelho, refrescando-se com um copo de água em plena reunião de câmara. O autarca, que é também presidente do conselho de administração da empresa intermunicipal Águas do Ribatejo, referiu que as notícias que davam contam da presença de arsénio na água da rede no concelho de Coruche foram manifestamente “alarmistas” e, por isso, quis mostrar a todos como não há perigo em continuar a bebê-la. É o que se chama liderar pelo exemplo e esperar que a população vá na onda....