O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), autarca dado a tiques autoritários, voltou a fazer das suas, Na última reunião camarária, após todos os vereadores da oposição se terem mostrado contra um ponto sobre a criação de um espaço de cowork no concelho, Jorge Faria decidiu ludibriar tudo e todos, qual ilusionista, e afirmar que apesar de na ordem de trabalhos estar escrito que o ponto seria para deliberação, afinal era apenas para conhecimento. Confrontado, o autarca socialista justificou que a alteração havia sido comunicada por email, pelos serviços, aos vereadores da oposição. O vereador do PSD, Rui Gonçalves, ainda garantiu não ter recebido nenhum email nesse sentido, o que levou Jorge Faria a sacudir a água do capote e dizer que deveria ter havido um equívoco dos serviços. E lá prosseguiu na sua saga do quero, posso e mando que ainda tem mais um ano pela frente….