Para a fotografia

Numa altura em que faltam médicos, em que alguns utentes se queixam do tempo que passam à espera nas urgências, de utentes que se queixam por não terem médicos de família, a Câmara de Vila Franca de Xira e a Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, decidiram que o melhor era fazer uma cerimónia com pompa e circunstância no hospital para a ULS receber duas novas viaturas eléctricas. Porque, toda a gente sabe, de tudo o que era mesmo prioridade resolver, ter carrinho a cheirar a novo era logo uma das primeiras....