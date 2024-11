O que parecia ser uma simples mudança dos contadores de água de um prédio no Sobralinho acabou por se tornar numa dor de cabeça para os moradores.

Rebentaram as águas

O que parecia ser uma simples mudança dos contadores de água de um prédio no Sobralinho acabou por se tornar numa dor de cabeça para os moradores, que acabaram por passar seis dias, incluindo o fim-de-semana prolongado do Dia de Todos os Santos sem água nos canos. Foi um teste à paciência e resiliência dos moradores. Um autêntico bruxedo por altura do Dia das Bruxas...