Alpiarça produz mais um folhetim

Alpiarça está a concorrer à vila dos melhores folhetins na competição que deve terminar no segundo semestre do ano que vem, numa data a marcar pelo Presidente da República, estando neste momento bem colocada desde que se registou uma controvérsia por causa do email oficial da ex-vice-presidente, a socialista Margarida Rosa do Céu, que renunciou a todas as funções. A agora vereadora sem pelouros não quis mudar o email, que foi depois bloqueado pelos serviços da autarquia, com Margarida a dizer que deviam ter solicitado por escrito, quando falaram com ela pessoalmente. Pelo meio, para se fazer de santinha, mandou a informação para a CDU para serem estes a questionar sobre a situação. Para a categoria de melhor actriz, Margarida pode ser uma boa candidata.