Custou mas foi!

As obras de requalificação da Igreja de São João do Alporão, em Santarém, vão ter honras de primeiro-ministro. Luís Montenegro vai estar na cerimónia marcada para dia 22 de Novembro, a convite da Câmara de Santarém, para regozijo do seu companheiro de partido e presidente do município, João Leite (PSD). A atribulada empreitada durou três anos e meio quando tinha um prazo de execução previsto de apenas nove meses, pelo que um parto tão difícil merece, realmente, um padrinho à altura.