Onde está o sr. presidente?

A inauguração da nova sede da Associação de Diabéticos do Concelho de Alenquer, localizada no centro da vila, ocorreu com um atraso de meia hora. A inauguração estava prevista para as 14h30 mas os convidados e a direcção da associação decidiram esperar pelo presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, até às 15h00, para descerrar a placa de inauguração. “Estamos à espera do senhor presidente”, disse a direcção, até que meia hora depois decidiu avançar com a cerimónia, porque o vereador Paulo Franco assumiu a formalidade do acto. O presidente Pedro Folgado acabou por não aparecer mas não faz mal, porque a placa de inauguração ficou com o seu nome e e é assim que vai ficar para a posteridade….