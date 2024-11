Uma mente pouco iluminada

Há vários meses que a estrada abateu na Rua de São Salvador, na Urbanização Quinta de São Pedro, em Santarém, provocando um buraco no pavimento que não passa despercebido.

Há vários meses que a estrada abateu na Rua de São Salvador, na Urbanização Quinta de São Pedro, em Santarém, provocando um buraco no pavimento que não passa despercebido a quem lá passa. Perante a inoperância e opacidade das entidades responsáveis, uma mente iluminada decidiu colocar um bloco de cimento a tapar o buraco, provavelmente com medo que viv’alma caia lá para dentro. O problema é que a zona, ao contrário da mente, é pouco iluminada e de noite fica muito difícil ver o obstáculo, colocando em perigo os condutores. Percebe-se as boas intenções, mas como diz o ditado, “de boas intenções está o inferno cheio”.