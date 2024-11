A última cantiga

O presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Mário Cantiga, entregou no último sábado, ao que tudo indica, os seus últimos galardões de mérito da freguesia enquanto presidente da junta. Um momento que contou com alguma emoção e muita animação para fazer sorrir a plateia, logo a abrir a cerimónia, fazendo jus ao nome do autarca e comprovando que a sua passagem pela junta foi mesmo uma lufada de ar fresco face à política cinzentona que se vai vendo por aí. Resta saber se quem lhe sucederá decorou a música ou se vai improvisar as notas....