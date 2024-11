partilhe no Facebook

À vontade do freguês

Já não é novidade que o estacionamento nas zonas residenciais é um desafio tramado na Póvoa de Santa Iria. E se há quem dê três ou quatro voltas ao bilhar grande até conseguir um lugar para deixar o carro, também há quem resolva o assunto num pestanejar de olhos. É o caso do senhor condutor que decidiu estacionar comodamente a sua viatura no meio de um jardim. Já diz o bom português que estar à vontade não é estar à vontadinha, mas há sempre quem não entenda os limites do razoável e se acha mais esperto que os outros... .