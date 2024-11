Pouca vontade para brindes

No último fim-de-semana abriu portas o certame Xira Wine Fest em Vila Franca de Xira. Ao contrário do ano anterior, em que o presidente do município se multiplicou em brindes, este ano o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, foi mais comedido e o único brinde da noite teve de ser forçado a pedido dos jornalistas para a foto ficar bonita. Agora, já se percebe porque não havia motivos para festejar: os inspectores da Polícia Judiciária andavam há alguns dias nos serviços do urbanismo da autarquia a investigar suspeitas de favorecimento em processos urbanísticos. Um fantasma que certamente ocupava a mente de Fernando Paulo Ferreira, responsável pelo pelouro do urbanismo. Assim, claro, ninguém tem vontade de celebrar, por muito bom que seja o vinho....