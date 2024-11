O vereador do PSD na Câmara de Abrantes, Vítor Moura, tem cumprido a sua palavra, pelo menos no que toca a criticar a gestão socialista.

O vereador do PSD na Câmara de Abrantes, Vítor Moura, tem cumprido a sua palavra, pelo menos no que toca a criticar a gestão socialista. Insistindo em resumir o seu tempo a críticas e comentários depreciativos contra os socialistas, ao invés de assuntos importantes e relevantes para o concelho, o vereador voltou à carga acusando o presidente Manuel Valamatos de ignorar, recorrentemente, as suas intervenções que, em bom rigor, ultimamente se têm resumido a ataques e críticas pessoais. O vereador dedicou os primeiros minutos da sua intervenção a um queixume pelo silêncio que Manuel Valamatos tem apresentado perante as suas críticas pessoais. Enquanto outros assuntos vão ficando esquecidos, Vítor Moura parece determinado em requerer a atenção toda para si, numa atitude cada vez mais repetida e pouco produtiva, como de quem vira o disco e toca o mesmo....