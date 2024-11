Mudam-se os tempos, mudam-se as estratégias!

O actual vereador e líder do PSD em Tomar, Tiago Carrão, aderiu recentemente à moda dos podcasts. O autarca lançou o novo projecto pessoal no dia 7 de Novembro. Com o título “Vozes da Minha Terra”, o podcast de Tiago Carrão apresenta-se como “um espaço para celebrarmos Tomar e darmos voz a quem vive e sente a nossa terra”. A menos de um ano das próximas eleições autárquicas, parece que para os lados do PSD de Tomar a campanha já começou. Surpreendentemente, o primeiro convidado do podcast foi um dos mais antigos militantes do Bloco de Esquerda em Tomar, Carlos Trincão, o que dá que pensar. Será que o PS vai responder à letra a este ‘upgrade’ na forma de fazer política na cidade templária?.