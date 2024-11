Os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) estiveram reunidos com o ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) estiveram reunidos com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, na tarde de sexta-feira, 15 de Novembro, num encontro de que não foi dado conhecimento público antecipadamente. Mais estranho ainda é que nenhum dos autarcas, vários deles tão activos nas redes sociais, publicou qualquer coisa sobre o encontro. O conteúdo seria segredo de Estado? Ou foi para evitar que os jornalistas fizessem perguntas incómodas no final do encontro?.