A reunião do executivo da Câmara de Alenquer de segunda-feira foi um verdadeiro teste de resistência para os autarcas, técnicos do município e jornalistas. A reunião pública durou cinco horas e 10 minutos onde se falou do orçamento, IMI e Derrama, até marcas de alcatrão, bancos e documentos ilegíveis. Com a hora de almoço a passar, o presidente Pedro Folgado (PS) e o vereador Nuno Henriques (PSD) pediam uma sopa mas a fome não apressou a discussão dos pontos e a reunião acabou com tudo já com a barriga a dar horas.